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"Нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом і знов-таки голодом": Зеленський на 90-ті роковини геноциду сталінського режиму

26 листопада, 2022 субота
18:14
Суспільство Володимир Зеленський

Щороку в останню суботу листопада українці вшановують пам'ять про мільйони жертв голодоморів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні – 90-ті роковини геноциду, який влаштував проти нас тоталітарний сталінський режим. Різні історики називають різні цифри жертв, але всі вони у будь-якому разі шокують: від 4 мільйонів до 8 мільйонів померлих українців", - сказав він.

Він також додав, що українці знають про ці події та пам'ятають, а також бачать, "що відбувається сьогодні у світі, що відбувається в Україні".

"Нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом і знов-таки голодом", - додав він.

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Також він додав, що Україна як один із гарантів світової продовольчої безпеки й надалі робитиме свій ключовий внесок попри війну, попри війну. 

"Україна виконуватиме свої експортні зобов’язання щодо постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Україна – борець за життя. Своє та інших народів. Життя без неволі й без голоду", - сказав він.

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Він нагадав, що доказом цього була Чорноморська зернова ініціатива, коли експорт українського продовольства було розблоковано.

"На сьогодні з наших портів вийшло майже 500 суден. Це 12 мільйонів тонн агропродукції для 40 країн світу й для всіх суспільств. Тому що, коли ми говоримо про континенти й держави, передусім ідеться про людей. Зокрема тих, що потерпають від продовольчої кризи, опинилися на межі цього виклику – на межі голоду", - сказав він.

  • У 2016 році Голодомор геноцидом визнавали 72% українців. А у 2022 - визнають геноцидом 93% українців.  
  • 23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1932-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.
  • Також про засудження Голодомору в 1932-1933 роках проголосували сьогодні на спільному засіданні за Декларацію румунського парламенту румунські депутати та сенатори. 
  • 24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу.  
  • Німецькі депутати домовилися наступного тижня ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору. 
  • Із 18 листопада 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 8 суден, які доставили до країн Африки, Азії та Європи близько 342 тис. тонн українського продовольства.

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Голодомор
Президент України
Володимир Зеленський
зерно
війна з Росією
голод
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