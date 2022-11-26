Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні – 90-ті роковини геноциду, який влаштував проти нас тоталітарний сталінський режим. Різні історики називають різні цифри жертв, але всі вони у будь-якому разі шокують: від 4 мільйонів до 8 мільйонів померлих українців", - сказав він.

Він також додав, що українці знають про ці події та пам'ятають, а також бачать, "що відбувається сьогодні у світі, що відбувається в Україні".

"Нас знову хочуть знищити бомбами, кулями, холодом і знов-таки голодом", - додав він.

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Також він додав, що Україна як один із гарантів світової продовольчої безпеки й надалі робитиме свій ключовий внесок попри війну, попри війну.

"Україна виконуватиме свої експортні зобов’язання щодо постачання зерна та іншої сільськогосподарської продукції на світовий ринок. Україна – борець за життя. Своє та інших народів. Життя без неволі й без голоду", - сказав він.

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Він нагадав, що доказом цього була Чорноморська зернова ініціатива, коли експорт українського продовольства було розблоковано.

"На сьогодні з наших портів вийшло майже 500 суден. Це 12 мільйонів тонн агропродукції для 40 країн світу й для всіх суспільств. Тому що, коли ми говоримо про континенти й держави, передусім ідеться про людей. Зокрема тих, що потерпають від продовольчої кризи, опинилися на межі цього виклику – на межі голоду", - сказав він.

У 2016 році Голодомор геноцидом визнавали 72% українців. А у 2022 - визнають геноцидом 93% українців.

23 листопада Армія українських громад повідомила, що у 60 містах світу 26 листопада відбудуться мітинги до Дня пам'яті жертв Голодомору, головна мета яких - визнання Голодомору 1932-33 рр. та дій РФ під час повномасштабної війни геноцидом українців.

Також про засудження Голодомору в 1932-1933 роках проголосували сьогодні на спільному засіданні за Декларацію румунського парламенту румунські депутати та сенатори.

24 листопада верхня палата парламенту Ірландії визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Німецькі депутати домовилися наступного тижня ухвалити важливу резолюцію щодо Голодомору.

Із 18 листопада 2022 року з портів Великої Одеси вийшли 8 суден, які доставили до країн Африки, Азії та Європи близько 342 тис. тонн українського продовольства.

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