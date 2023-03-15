NASA розробляє "космічний буксир" для знищення МКС
NASA вивчає можливість контрольованого знищення Міжнародної космічної станції після закінчення терміну її експлуатації у 2030 році
Про це пише Space.
Білий дім оприлюднив запит до федерального бюджету США на 2024 рік. Агентство попросило виділити 27,2 мільярда доларів, включаючи 180 мільйонів доларів "на початок розробки нового космічного буксира", який міг би безпечно вивести МКС над відкритим океаном після закінчення терміну її експлуатації у 2030 році, а також виконувати інші завдання у майбутньому.
Поточний план безпечного виведення станції з ладу ґрунтується на спалюванні двигунів кораблями Прогрес, що надаються Росією.
Очевидно, NASA не хоче залежати від цієї країни. Ймовірно, причиною цього стали численні технічні проблеми з її космічними кораблями.
- 2 березня компанія SpaceX Ілона Маска запустила екіпаж з чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.
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