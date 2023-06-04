Населення платило не за електроенергію, а виключно за її доставку, - експерт з енергоефективності Павлюк
У людей створено викривлене розуміння про ціну на електроенергію - населення не платило за неї, воно платило виключно за її доставку
Про це в ефірі Еспресо заявив виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк.
"Я б не називав це підвищенням цін на електроенергію. Це, швидше, відкриття часткової правди про реалії ринку - скільки вона коштує. Фактично, вартість кВт-год є значно вищою. Вона десятиліттями субсидується іншими учасниками ринку, у людей створено викривлене розуміння про ціну", - сказав він.
Павлюк вважає, що якщо показати, скільки кожного року інші суб'єкти ринку доплачують за населення, то зовсім інакше б виглядала картинка, інша б була поведінка споживачів.
"Промисловість і непобутові споживачі платять більше, щоб побутові споживачі отримували дешевше. З огляду на війну, промисловість різко скоротила споживання - загалом ми втратили десь третину ринку, яка дотувала населення. Фінансова ситуація була трагічною і до початку війни. Це питання вихолощення грошових потоків Енергоатома, Укргідроенерго, Укренерго - трьох основних державних компаній", - додав експерт.
Він пояснив, як формується тариф.
"Вартість електроенергії (1.68 грн/1.44 грн) для населення має такі складові: сам товар, передача системою магістралей Укренерго (близько 30 коп.), розподілення через мережі у власності або управління обленерго (близько 1.20 грн), тариф на постачання (близько 15 коп.) і податок. Зараз буде ситуація, коли сума і буде вартістю кВт-год. Населення не платило за електроенергію, воно платило виключно за його доставку. Побутовим споживачам Укренерго по-суті мало знайти гроші, щоб доплатити за їхнє споживання", - підсумував Павлюк.
- 30 травня Кабмін затвердив із 1 червня нові тарифи на електроенергію для населення. Новий тариф становитиме 2,64 грн/кВт-год.
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