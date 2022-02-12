Наша держава має сильну дипломатичну позицію, а ЗСУ готові давати відсіч агресору, - МЗС України

Про це йдеться у заяві МЗС України.

Зокрема, у МЗС зазначили, що з самого початку ескалації з боку Російської Федерації українська дипломатія та армія докладають максимум зусиль, аби Україна залишалась стійкою та готовою до різних сценаріїв розвитку подій, а будь-які агресивні наміри щодо нашої держави не втілилися в життя.

"Комплексний пакет стримування Росії, запропонований партнерам Україною в листопаді 2021 року, став ефективним інструментом протидії агресивній політиці Кремля і зараз наша держава має сильну позицію завдяки скоординованим дипломатичним контактам на всіх рівнях, завершенню підготовки в США та ЄС жорстких санкцій, постачанням зброї та наданій макрофінансовій допомозі", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що нині критично важливо зберігати спокій, консолідуватися всередині країни, уникати дій, що розхитують стабільність та сіють паніку.

"Збройні сили України постійно відстежують розвиток подій і готові давати відсіч будь-яким посяганням на територіальну цілісність та суверенітет України. Українська дипломатія цілодобово перебуває на зв’язку з усіма ключовими партнерам, оперативно отримує необхідну безпекову інформацію, що дозволяє вживати нам своєчасні дії", - запевнили у МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві додали, що продовжують працювати задля зниження напруги і мобілізації конкретної підтримки міжнародних партнерів з метою утримання Росії в руслі дипломатичного діалогу.

Нагадаємо, 12 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок та з головою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем.

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