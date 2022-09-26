"Наша перемога не буде фіналом": Залужний в інтерв'ю Time спрогнозував подальше протистояння з РФ

Про це Залужний сказав у інтерв'ю Time.

"Судячи з того, що я особисто знаю про росіян, наша перемога не буде фіналом. Наша перемога стане можливістю зробити перепочинок і підготуватися до наступної війни", - сказав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також запевнив у готовності воювати до кінця.

"Будемо боротися до останньої краплі крові", - сказав Залужний.

Генерал також розповів про підготовку до повномасштабної війни і введення ворога в оману.

"Не можна ні з чим сплутати запах війни, і це вже було в повітрі. ... Я боявся, що ми втратимо елемент несподіванки. Нам потрібно було, щоб противник думав, що ми всі розгорнуті на своїх звичайних базах, куримо траву, дивимось телевізор та постимо у Facebook", - сказав Залужний.

За словами головнокомандувача, на початку повномасштабного вторгнення РФ Україна мала два стратегічні завдання.

"Ми не могли дозволити Києву впасти. І на всіх інших векторах нам довелося проливати їхню кров, навіть якщо в деяких місцях це вимагало втрати території", - сказав Залужний.

Генерал розповів, що побачив ефективність обраної стратегії, коли росіяни не змогли взяти аеропорти навколо Києва, проте просунулися досить глибоко, щоб напружити і оголоти свої лінії постачання.

Залужний також розповів, що здивувався, коли американський колега Марк Міллі спитав його щодо намірів евакуюватися.

"Я сказав йому: "Я вас не розумію. Для мене війна розпочалася в 2014 році... Я не тікав тоді, і зараз не збираюся тікати", - розповів Залужний.

Також головнокомандувач ЗСУ зізнався, що його здивували промахи росіян, які, наразившися на опір, не шукали інших підходів.

"Вони просто кидали своїх солдатів на забій. Вони обрали сценарій, який мені найкраще підходив", - сказав Залужний.

Раніше Залужний прокоментував оголошення у Росії мобілізації, заявивши, що скільки б ворогів не було, українці їх знищать.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb