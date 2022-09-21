Залужний про мобілізацію в РФ: "Скільки б ворогів не було, ми їх знищимо!"
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у відповідь на оголошення у РФ часткової мобілізації заявив, що всіх, хто прийде в Україну зі зброєю, буде знищено
Про це Залужний написав у Telegram.
При цьому головнокомандувач ЗСУ назвав оголошення мобілізації в Росії підтвердженням того, що Україна гідно зустріла ворога, та нагадав, що українські військові стримують ворожу навалу вже понад 8 років.
"Скільки б ворогів не було, ми їх знищимо! Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням", - написав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ також висловив упевненість, що погрози російського керівництва не налякають українців.
"Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій! Перемога буде за нами!" - написав Залужний.
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