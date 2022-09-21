Залужний про мобілізацію в РФ: "Скільки б ворогів не було, ми їх знищимо!"

Про це Залужний написав у Telegram.

При цьому головнокомандувач ЗСУ назвав оголошення мобілізації в Росії підтвердженням того, що Україна гідно зустріла ворога, та нагадав, що українські військові стримують ворожу навалу вже понад 8 років.

"Скільки б ворогів не було, ми їх знищимо! Збройні Сили України 8 років і 7 місяців стримують збройну агресію РФ проти нашої держави. Повномасштабний наступ противника не злякав нас. Більше того, ми обʼєдналися та гідно зустріли ворога. Оголошення мобілізації в росії є тому підтвердженням", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ також висловив упевненість, що погрози російського керівництва не налякають українців.

"Сотні тисяч чоловіків та жінок захищають рідну землю, власні домівки, своїх дітей і майбутнє України. Тому жодні заяви військово-політичного керівництва країни-агресора не вплинуть на нашу готовність боротися за свою свободу. Ми знищимо всіх, хто зі зброєю прийде на нашу землю - чи добровільно, чи за мобілізацією. Тримаймо стрій! Перемога буде за нами!" - написав Залужний.

21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про проведення в РФ часткової мобілізації.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян".

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що через про мобілізацію Путін "хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу":

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