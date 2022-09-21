"Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу": Кулеба про мобілізацію в Росії
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував рішення про часткову мобілізацію в Росії
Про це він написав у своєму Twitter.
"Путін проявив крайню неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Ближнього Сходу, Латинської Америки, які закликали до дипломатії та завершення війни Росії з Україною. Він хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу", - йдеться у повідомленні.
- 21 вересня президент Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян"
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що "спеціальна воєнна операція" в Росії "йде за планом".
- Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала псевдореферндуми та мобілізацію у РФ ознакою слабкості та провалу.
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