Про це він написав у своєму Twitter.

"Путін проявив крайню неповагу до Китаю, Індії, Мексики, Туреччини, інших країн Азії, Африки, Ближнього Сходу, Латинської Америки, які закликали до дипломатії та завершення війни Росії з Україною. Він хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу", - йдеться у повідомленні.

21 вересня президент Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в РФ.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав заяву Путіна про часткову мобілізацію "комплексною програмою утилізації росіян"

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив, що "спеціальна воєнна операція" в Росії "йде за планом".

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала псевдореферндуми та мобілізацію у РФ ознакою слабкості та провалу.

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