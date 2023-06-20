Наша піхота мужньо й без втрат відбиває атаки противника на Вугледарському напрямку, - офіцер ЗСУ Кішак
Командир кулеметного взводу 72-ої ОМБР ім. Чорних запорожців Назарій Кішак повідомив, що піхота ЗСУ успішно відбиває атаки противника на Вугледарському напрямку
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
“На ділянках фронту, тобто на першій лінії, все дуже добре. Наша піхота героїчно відбиває атаки противника. Найголовніше, що сьогодні, на щастя, наша піхота мужньо тримає позиції без втрат. Також, що дуже подобається, командири батальйонів мотивують особовий склад. Проте ворог від самого ранку рівняє з землею населений пункт Єлизаветівка та сусіднє село. Окупанти обстрілюють з артилерії та танків. В цих населених пунктах ще є цивільні громадяни. Ці люди просто не мають куди їхати”, - повідомив Кішак.
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