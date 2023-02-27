Нащадки родини Терещенків планують створити на Житомирщині музей авіабудування
Нащадки родини Терещенків планують створити у палаці ХХІ ст. у Червоному на Житомирщині музей авіабудування
Про це виданню Укрінформ розповіла голова ради Фундації спадщини Терещенків Олена Терещенко.
"Палац у Червоному унікальний. Житомирщині з ним неймовірно пощастило і наше завдання повернути його у власність держави та створити там музей авіабудування. У нас вже є попередня домовленість із музеєм "Становлення української нації", який готовий долучитися і допомогти Житомирщині", - зазначила Терещенко.
Окрім цього, за її словами, Фундація спадщини Терещенків розраховує на підтримку меценатів, зацікавлених у створенні музею авіабудування фахівців та залучення грантів.
Також видання зазначає, що власник маєтку Федір Федорович побудував у Червоному авіамайстерні та аеродром, залучив до роботи закордонних майстрів і робітників із навколишніх сіл. Випробувачем літаків у Терещенка була одна з перших жінок-льотчиків, перша випробувачка Любов Голанчикова.
Відомо, що Федору допомагали Ігор Сікорський та Петро Нестеров. Терещенко навіть отримав замовлення на виготовлення військового літака, і так із майстерень поступово виріс завод. Після більшовицької революції родині Терещенків довелося емігрувати за кордон. Завод спочатку перевезли до Росії, а потім до Франції.
- 25 лютого стало відомо, що Федерація європейських видавців та Український інститут книги створили проєкт Tales of EUkraine, мета якого – забезпечити українських дітей, що вимушено виїхали у Європу, двомовними книжками.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.01
Купівля 39.01Продаж 39.71
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе