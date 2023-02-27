Нащадки родини Терещенків планують створити на Житомирщині музей авіабудування

Про це виданню Укрінформ розповіла голова ради Фундації спадщини Терещенків Олена Терещенко.

"Палац у Червоному унікальний. Житомирщині з ним неймовірно пощастило і наше завдання повернути його у власність держави та створити там музей авіабудування. У нас вже є попередня домовленість із музеєм "Становлення української нації", який готовий долучитися і допомогти Житомирщині", - зазначила Терещенко.

Окрім цього, за її словами, Фундація спадщини Терещенків розраховує на підтримку меценатів, зацікавлених у створенні музею авіабудування фахівців та залучення грантів.

Також видання зазначає, що власник маєтку Федір Федорович побудував у Червоному авіамайстерні та аеродром, залучив до роботи закордонних майстрів і робітників із навколишніх сіл. Випробувачем літаків у Терещенка була одна з перших жінок-льотчиків, перша випробувачка Любов Голанчикова.

Відомо, що Федору допомагали Ігор Сікорський та Петро Нестеров. Терещенко навіть отримав замовлення на виготовлення військового літака, і так із майстерень поступово виріс завод. Після більшовицької революції родині Терещенків довелося емігрувати за кордон. Завод спочатку перевезли до Росії, а потім до Франції.