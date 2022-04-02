Наші дії менше нашкодять Росії, аніж самій Молдові, - Мая Санду розповіла чому Кишинів не приєднується до санкцій проти РФ

Про це президентка Молдови Мая Санду розповіла в інтерв'ю молдовській редакції "Радіо Свобода".

"Приєднання до антиросійських санкцій може поставити під загрозу постачання газу Молдови, не завдаючи шкоди Росії, оскільки молдавська продукція більше не може надходити на російський ринок після початку війни", - передає видання припущення Санду.

За її словами, запровадження Молдовою санкцій проти Росії через вторгнення в Україну не є можливим через численні "вразливі місця" як з точки зору безпеки, так і економіки.

Мая Санду також сказала про те, що західні партнери з розумінням ставляться до рішення Молдови не приєднуватися до санкцій.

Нагадаємо, Молдова активно приймає біженців з України. За словами місцевих чиновників, країна прийняла близько 300 тисяч українців – це більше 10% населення країни, яке становить 2,6 млн чоловік, а також найвищий відсотковий показник з усіх країн Європи, які приймають біженців з України.

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