"Наші стосунки з чоловіком на паузі": Олена Зеленська в інтерв'ю CNN розповіла, як її сім'я переживає війну
П’ять місяців війни змусили українців скорегувати свої очікування. Спочатку вони вважали конфлікт "спринтом", а зараз уже йдеться швидше про "марафону". Відтак українці не бачать кінця-краю своїм стражданням
Про це дружина президента України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю CNN.
"Дуже важко втриматися п’ять місяців і впродовж цього часу накопичувати свої сили, зберігати нашу енергію. Тим паче, що ми не бачимо кінця нашим стражданням", – сказала вона.
Перша леді пригадала, як вона та її діти не бачилися із Володимиром Зеленським упродовж двох місяців війни. Олена каже, що в перші дні війни президент жив у своєму кабінеті, а його родині заборонялося залишатися там. Відколи бої перемістилися далі від Києва, родині можна збиратися разом, але ненадовго. Такий досвід Зеленська не вважає унікальним, адже війна розлучила половину всіх українських сімей.
"Наші стосунки з чоловіком на паузі, як у всіх українців. Ми, як і кожна сім’я, чекаємо возз’єднання, щоб знову бути разом", – зазначила дружина президента.
Зеленська сказала, що вона намагається впоратися зі стресами, "намагаючись знайти радість у простих речах, навіть якщо вони швидкоплинні". Вона порівняла себе з фотографією в місті Бородянка, де поміж розбомблених будівель виднілася лише шафка.
"Я – як шафка в Бородянці. Намагаюся триматися, як та шафа", – сказала Зеленська.
- Нагадаємо, 18 червня в інтерв'ю британській газеті The Guardian Олена Зеленська сказала, що в перші дні після повномасштабного вторгнення РФ мала відчуття, нібито вона перебуває в паралельній реальності або марить.
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