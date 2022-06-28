"Наші стосунки з чоловіком на паузі": Олена Зеленська в інтерв'ю CNN розповіла, як її сім'я переживає війну

Про це дружина президента України Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю CNN.

"Дуже важко втриматися п’ять місяців і впродовж цього часу накопичувати свої сили, зберігати нашу енергію. Тим паче, що ми не бачимо кінця нашим стражданням", – сказала вона.

Перша леді пригадала, як вона та її діти не бачилися із Володимиром Зеленським упродовж двох місяців війни. Олена каже, що в перші дні війни президент жив у своєму кабінеті, а його родині заборонялося залишатися там. Відколи бої перемістилися далі від Києва, родині можна збиратися разом, але ненадовго. Такий досвід Зеленська не вважає унікальним, адже війна розлучила половину всіх українських сімей.

"Наші стосунки з чоловіком на паузі, як у всіх українців. Ми, як і кожна сім’я, чекаємо возз’єднання, щоб знову бути разом", – зазначила дружина президента.

Зеленська сказала, що вона намагається впоратися зі стресами, "намагаючись знайти радість у простих речах, навіть якщо вони швидкоплинні". Вона порівняла себе з фотографією в місті Бородянка, де поміж розбомблених будівель виднілася лише шафка.

"Я – як шафка в Бородянці. Намагаюся триматися, як та шафа", – сказала Зеленська.