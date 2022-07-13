Про це йдеться у розмові окупантів, яку перехопила Служба безпеки України.

"Та вже місяць у цьому селі сидимо! Ні*уя у наступ не можемо рушити нормально. Укри вйо*ують і вйо*ують наш підрозділ, не дають рушити", – розповів росіянин товаришу.

"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ. Техніку роз'їб*ли, міномети роз'їб*ли - все пиз*ець, залишилися без ні*уя. Ось наступ. І так тиждень…" – скаржиться він.

9 липня ГУР МОУ опублікувало ще одне перехоплення. "Путін зрозумів, що це великий відтік "бабок": російський окупант розповів про відмову виплачувати компенсацію за поранення.

5 липня, судячи з перехоплення розвідки, дружина "деенерівця" порадила йому тікати з окупаційної армії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb