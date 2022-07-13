"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ". СБУ опублікувала чергове перехоплення розмов окупантів
Українські захисники атакують окупантів у Харківській області, і ті вже місяць не можуть виконати наказ про наступ
Про це йдеться у розмові окупантів, яку перехопила Служба безпеки України.
"Та вже місяць у цьому селі сидимо! Ні*уя у наступ не можемо рушити нормально. Укри вйо*ують і вйо*ують наш підрозділ, не дають рушити", – розповів росіянин товаришу.
"Наші всі в паніці... Ніхто не хоче йти в наступ. Техніку роз'їб*ли, міномети роз'їб*ли - все пиз*ець, залишилися без ні*уя. Ось наступ. І так тиждень…" – скаржиться він.
- 9 липня ГУР МОУ опублікувало ще одне перехоплення. "Путін зрозумів, що це великий відтік "бабок": російський окупант розповів про відмову виплачувати компенсацію за поранення.
- 5 липня, судячи з перехоплення розвідки, дружина "деенерівця" порадила йому тікати з окупаційної армії.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.83
Купівля 35.83Продаж 36.93
-
EUR
Купівля 35.88Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе