"Наших тупо пачками убивают, я столько трупов не видел никогда": СБУ оприлюднила листування російського військового, який вцілів під Чорнобаївкою
Служба безпеки України оприлюднила приватні повідомлення окупанта, який вцілів під Чорнобаївкою та зараз розміщений у Білозірці Херсонської області
Інформацію пресслужба СБУ опублікувала у telegram.
"Тут повний пиз*єць. Наших тупо пачками вбивають, я стільки трупів ніколи не бачив. Ми відійшли з Чорнобаївки, там справжнє пекло! Там наших стільки загинуло, що ти й уявити не можеш. Ми тут такої піз*и отримали, що передати неможливо…" – пише окупант своєму знайомому, який перебуває в Росії.
Натомість чоловік в Росії не вірить товаришу та вже чекає захоплення Києва до 9 травня.
"Який, на*уй, Київ? Який додому? Тут хоч би ще вижити. Я коли побачив, як розірвало мого друга, я близько пів години блював", – пояснює окупант.
Росіянин усвідомлює, що глибокі окопи, які вони викопали, аби хоч трохи збільшити шанси на виживання, можуть стати братською могилою. Тому попросив друга приглядіти за сином і дружиною.
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