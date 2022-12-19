Про це сказав у коментарі Bild.

За словами володаря "Золотого м'яча" та чемпіона світу-1990, головним розчаруванням турніру в Катарі для нього став лідер збірної Португалії Кріштіану Роналду, який нашкодив команді своїм его.

"Кріштіану Роналду, звичайно, великий провал цього чемпіонату світу, повна протилежність Мессі. Його самолюбство завдало шкоди його команді та йому самому. Колись він був великим футболістом, бомбардиром світового рівня. Тепер він остаточно зіпсував свою репутацію. Мені важко уявити, що він знайде собі новий клуб", - сказав Маттеус.

Збірна Португалії на ЧС-2022 зупинилася у чвертьфіналі, де програла Марокко (0:1). 37-річний Роналду зіграв на турнірі 5 матчів та забив 1 гол. Наприкінці листопада він розірвав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед" та поки залишається без клубу.

10 грудня збірна Марокко несподівано перемогла Португалію та стала першою в історії африканською збірною, яка вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

12 грудня колишній футболіст збірної Португалії Луїш Фігу назвав причиною вильоту команди з чемпіонату світу те, що тренер посадив Кріштіану Роналду на лаву запасних.

18 грудня збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

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