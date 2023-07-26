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Насіров залишається під вартою з можливістю внесення застави у 261 млн грн

26 липня, 2023 середа
18:53
Кримінал корупція

Вищий антикорупційний суд залишив ексголову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в одержанні понад 722 млн грн неправомірної вигоди, під вартою із заставою у 261 млн грн

Про це інформує Центр протидії корупції.

"Судді задовольнили клопотання САП та продовжили Насірову строк тримання під вартою до 23 вересня 2023 року з альтернативою застави в розмірі 261 млн грн", - йдеться в заяві.

Рішення прийняли судді Маркіян Галабалла, Віталій Крикливий та Віктор Ногачевський.

Водночас захист просив призначити домашній арешт або заставу у 10 млн грн.

Якщо колишній голова ДФС України Насіров внесе заставу, то він буде зобов’язаний дотримуватися певних умов, таких як носіння електронного браслета, уникнення контактів зі свідками та здача всіх закордонних паспортів.

Нагадаємо, 18 жовтня 2022 року НАБУ та САП повідомили підозру ексголові ДФС Насірову та бізнесмену Бахматюку за отримання 5,5 млн доларів і понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. Про підозру у підкупі також повідомили й власнику агрохолдингу.

Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про відтерміновування сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, залучений у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата України.

  • 8 березня ВАКС заочно заарештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн хабаря ексголові ДФС Роману Насірову.  
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