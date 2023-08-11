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"Наслідки "СВО" і їх буде більше": представник ГУР МО Юсов про вибухи на території РФ

11 серпня, 2023 п'ятниця
14:50
Війна з Росією Москва пожежа

Представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, що росіяни частіше будуть відчувати наслідки агресивної війни проти України

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нам відомо про все, що відбувається на території РФ. Відповідальність за це все лежить на Путіні та його злочинному режиму, а також на росіянах, які підтримують геноцидну війну проти України. Вони всі будуть відповідати за злочини, які скоїли в Україні", - пояснив Юсов.

Представник ГУР МО України наголосив, що поступово бойові дії будуть переноситись на територію агресора

"Дуже чудово, що наслідком так званої "СВО" стала не денацифікація та демілітаризація України, а вибухи по всій території РФ. Українці лише обʼєднались, а вільний світ допомагає нам протистояти ворогу. Росіяни отримали те, на що заслуговують. Зокрема, зупинка роботи аеропортів, вибухи й чимало інших цікавих випадків. Хочу наголосити, що це тільки початок. Ми ще побачимо багато інших наслідків їхньої агресивної війни проти України. Пересічні росіяни мають зрозуміти, що розпочавши війну проти мирного сусіда, вони отримають війну на своїй території", - додав він.

  • Нагадаємо, у ніч на 9 серпня міський голова Москви Собянін повідомив про нібито атаку на місто двома безпілотниками, які вдалося збити системою ППО: один у районі Домодєдово, другий у районі Мінського шосе.
  • 10 серпня у Домодєдово поблизу Москви вибух та велика пожежа. Очевидці говорять про наслідки роботи ППО, влада – про нібито вибух на автосервісі та два збиті дрони
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
безпілотник
ГУР
Контрнаступ ЗСУ
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