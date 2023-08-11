Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Нам відомо про все, що відбувається на території РФ. Відповідальність за це все лежить на Путіні та його злочинному режиму, а також на росіянах, які підтримують геноцидну війну проти України. Вони всі будуть відповідати за злочини, які скоїли в Україні", - пояснив Юсов.

Представник ГУР МО України наголосив, що поступово бойові дії будуть переноситись на територію агресора

"Дуже чудово, що наслідком так званої "СВО" стала не денацифікація та демілітаризація України, а вибухи по всій території РФ. Українці лише обʼєднались, а вільний світ допомагає нам протистояти ворогу. Росіяни отримали те, на що заслуговують. Зокрема, зупинка роботи аеропортів, вибухи й чимало інших цікавих випадків. Хочу наголосити, що це тільки початок. Ми ще побачимо багато інших наслідків їхньої агресивної війни проти України. Пересічні росіяни мають зрозуміти, що розпочавши війну проти мирного сусіда, вони отримають війну на своїй території", - додав він.