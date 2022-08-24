Настав переломний момент: росіяни починають розуміти, що війна не "десь там" й армія не така вже і сильна, - Буданов
У війні Росії проти України вже розпочався переломний момент, прикладами цього є останні події в окупованому Криму
Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в ефірі телемарафону у середу, 24 серпня.
За його словами, росіяни почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, системи ППО не такі надійні, а армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово захоплену українську територію.
"Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, ніяк не друга, і навіть не четверта. І розплата прийде, і розуміння того, що приходить розплата. Ось вона якраз і приходить до людей тоді, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна не десь там, а це в них. Тому переломний момент уже розпочався", - сказав Буданов.
При цьому він наголосив, що раніше вибухів в окупованому Криму не було.
- Раніше Буданов зазначив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS значно допомагають українським військовим знищувати окупантів і росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.45
Купівля 39.45Продаж 40.34
-
EUR
Купівля 39.38Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе