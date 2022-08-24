Про це заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов в ефірі телемарафону у середу, 24 серпня.

За його словами, росіяни почали розуміти, що їхні війська не такі вже й сильні, системи ППО не такі надійні, а армія РФ насправді не здатна захистити тимчасово захоплену українську територію.

"Вони надто переоцінили свою армію. Це зовсім не друга армія світу, ніяк не друга, і навіть не четверта. І розплата прийде, і розуміння того, що приходить розплата. Ось вона якраз і приходить до людей тоді, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна не десь там, а це в них. Тому переломний момент уже розпочався", - сказав Буданов.

При цьому він наголосив, що раніше вибухів в окупованому Криму не було.

Раніше Буданов зазначив, що реактивні системи залпового вогню HIMARS значно допомагають українським військовим знищувати окупантів і росіяни знають, що в будь-якому випадку з цією зброєю їм кінець.

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