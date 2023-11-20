Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що очільнику Пентагону необхідно провести особисті консультації на найвищому рівні
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Основною метою візиту Остіна до Києва є узгодження наших потреб, поки Палата представників США розглядає бюджет на наступний рік. Настають вирішальні місяці, коли Україні й Ізраїлю потрібно виправляти ситуацію на фронті, потрібно показати себе на полі бою. Візит очільника Пентагону має дипломатичний характер. Показати, що попри проблеми, пов'язані з виборами в США і потенціальною зміною підходу до України, Америка продовжить допомагати Україні", - підкреслив Краєв.
За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", Ллойд Остін приїхав особисто, щоб відобразити рівень відносин між Україною й США.
"Також Остіну потрібно бути в контакті з керівництвом кожного напрямку ЗСУ та Міноборони. Очільнику Пентагону необхідно провести особисті консультації. З Остіном приїхала команда стратегів, яка займається допомогою і плануванням. Їм потрібно на найвищому рівні обговорити подальшу програму і подальшу стратегію ЗСУ", - припустив Краєв.
- 20 лютого до української столиці прибув міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін. Він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.
- Варто зазначити, що візит голови Пентагону до Києва відбувається напередодні зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка має відбутися вже 22 листопада.
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