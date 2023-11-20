Настають вирішальні місяці: експерт проаналізував, чому Остін особисто приїхав до Києва

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Основною метою візиту Остіна до Києва є узгодження наших потреб, поки Палата представників США розглядає бюджет на наступний рік. Настають вирішальні місяці, коли Україні й Ізраїлю потрібно виправляти ситуацію на фронті, потрібно показати себе на полі бою. Візит очільника Пентагону має дипломатичний характер. Показати, що попри проблеми, пов'язані з виборами в США і потенціальною зміною підходу до України, Америка продовжить допомагати Україні", - підкреслив Краєв.

За словами експерта Ради зовнішньої політики "Українська призма", Ллойд Остін приїхав особисто, щоб відобразити рівень відносин між Україною й США.

"Також Остіну потрібно бути в контакті з керівництвом кожного напрямку ЗСУ та Міноборони. Очільнику Пентагону необхідно провести особисті консультації. З Остіном приїхала команда стратегів, яка займається допомогою і плануванням. Їм потрібно на найвищому рівні обговорити подальшу програму і подальшу стратегію ЗСУ", - припустив Краєв.