Наступ з Білорусі для перерізання шляхів постачання західної зброї є малоймовірним, - Безсмертний
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що російська та білоруська армія не планують повторити наступ на Київщину, Чернігівщину та Житомирщину
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"З тих повідомлень, які озвучуються з приводу тактичних операцій щодо відрізання ліній постачання західної зброї на територію України, на мою думку, цей напрямок є малоймовірним. Оскільки географічні властивості на Півночі України дуже некомфортні для наступальних операцій. До того ж ані в Росії, ані в Білорусі немає достатньої кількості техніки для такого наступу", - пояснив Безсмертний.
Дипломат переконаний, що РФ спробує повторити наступ з Білорусі на Київщину та Житомирщину
"Разом з тим залишається найнебезпечнішим напрямок в районі Київщини, Чернігівщини та частини Житомирщини. Власне це теж саме, що ми бачили в лютому минулого року. Це перша загроза, яка накопичується і вона є достатньо реальною", - додав він.
- 8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.
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