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Наступ з Білорусі для перерізання шляхів постачання західної зброї є малоймовірним, - Безсмертний

9 січня, 2023 понедiлок
22:20
війна з Росією Білорусь, війська Білорусі

Дипломат Роман Безсмертний вважає, що російська та білоруська армія не планують повторити наступ на Київщину, Чернігівщину та Житомирщину

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"З тих повідомлень, які озвучуються з приводу тактичних операцій щодо відрізання ліній постачання західної зброї на територію України, на мою думку, цей напрямок є малоймовірним. Оскільки географічні властивості на Півночі України дуже некомфортні для наступальних операцій. До того ж ані в Росії, ані в Білорусі немає достатньої кількості техніки для такого наступу", - пояснив Безсмертний.

Дипломат переконаний, що РФ спробує повторити наступ з Білорусі на Київщину та Житомирщину

"Разом з тим залишається найнебезпечнішим напрямок в районі Київщини, Чернігівщини та частини Житомирщини. Власне це теж саме, що ми бачили в лютому минулого року. Це перша загроза, яка накопичується і вона є достатньо реальною", - додав він.

  • 8 січня міністерство оборони Білорусі оголосило про проведення спільних з Росією льотно-тактичних навчань з 16 січня по 1 лютого.

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Білорусь
Олександр Лукашенко
російська армія
Київщина
Волинь
Житомирщина
Чернігівщина
окупанти
Рівненщина
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