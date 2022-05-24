Наступ з Білорусі може відновитись будь-якої миті, - боєць ЗСУ Кабакаєв

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Спроба відновити наступ на територію України з Білорусі може відбутись в будь-який момент. Зрозуміло, що ми будемо бачити пересування військ, не тільки тих, які знаходяться на території Білорусі. Відновлення наступу з Білорусі може відбутись так само, як і вторгнення з невизнаного Придністров’я та висадка десанту на територію Одеської області. Противник не відмовився від своїх планів", - пояснив Кабакаєв.

Кабакаєв наголосив, що Росія не відмовилась від своїх планів і продовжує порушувати правила ведення війни.

"Росія продовжує і надалі використовувати заборонені тактики ведення війни та намагається втілювати свої плани. Тому, коли ми говоримо про Північ та Південь України, то не потрібно виключати того, що може відновитись наступ росіян на цих напрямках. Я не кажу, що все погано. В Російській Федерації теж не все добре. Вони відстріляли дуже велику кількість ракет та боєприпасів. ЗСУ знищили дуже багато елітних підрозділів російської армії. Це дуже послаблює їхню армію, але говорити про повну деморалізацію теж не потрібно", - додав Кабакаєв.

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