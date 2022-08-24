Наступ з території Білорусі на сьогодні неможливий, - радник міністра МВС Денисенко
Радник міністра МВС Вадим Денисенко розповів, що на сьогодні загрози наступу з території Білорусі не існує
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз на території Білорусі знаходиться понад 1500 російських військовослужбовців. Це включно з технічним персоналом. Тому повторний наступ з території Білорусі на сьогодні неможливий", - пояснив Денисенко.
Радник міністра МВС наголосив, що існує загроза ракетних обстрілів з території Білорусі.
"Є загроза ракетних обстрілів з території Білорусі. Російські ракетні комплекси "Іскандер" стоять неподалік кордону з Україною. До того ж Лукашенко віддав один зі своїх аеродромів російській армії. Тобто, фактично, росіяни створили наземну військову базу на території Білорусі. Тому щотижня територія України обстрілюється з Білорусі", - додав він.
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