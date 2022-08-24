Наступ з території Білорусі на сьогодні неможливий, - радник міністра МВС Денисенко

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз на території Білорусі знаходиться понад 1500 російських військовослужбовців. Це включно з технічним персоналом. Тому повторний наступ з території Білорусі на сьогодні неможливий", - пояснив Денисенко.

Радник міністра МВС наголосив, що існує загроза ракетних обстрілів з території Білорусі.

"Є загроза ракетних обстрілів з території Білорусі. Російські ракетні комплекси "Іскандер" стоять неподалік кордону з Україною. До того ж Лукашенко віддав один зі своїх аеродромів російській армії. Тобто, фактично, росіяни створили наземну військову базу на території Білорусі. Тому щотижня територія України обстрілюється з Білорусі", - додав він.

22 серпня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що за кілька днів до початку повномасштабної агресії РФ військове керівництво Білорусі гарантувало, що росіяни не нападуть на Україну з її території.

24 серпня в Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що наразі загрози нападу на Україну з території Білорусі немає

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