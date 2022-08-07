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Аналітика

Наступальні дії зі звільнення Херсона відбудуться ще влітку. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
7 серпня, 2022 неділя
22:47
війна з Росією Сергій Згурець

Звільнення Херсонщини українськими військами – це покращена безпека для Миколаєва та Одеси, також тоді Крим перебуватиме під вогневим ураженням високоточних засобів

Що передбачає новий пакет військової допомоги від США 

Пакет допомоги США для України мають підписати вже 8 серпня. Як повідомила агенція Reuters з посиланням на власні джерела у Пентагоні - новий транш сформували боєприпаси для HIMARS, зенітні ракети для системи NASAMS, а також 50 медичних бронетранспортерів М113.

ЗРК NASAMS уже готуються для передачі Україні і були передбачені попереднім пакетом допомоги від 1 липня. Ми очікуємо 2 таких комплекси, для яких буде потрібно 144 ракети. Вартість кожної – близько $4 млн. Це означає, що з пакету в $1 млрд майже $560 млн піде на мінімальну кількість ракет, які потрібні для використання цих комплексів. Ймовірно, ми ще отримаємо 3 тис. ракет до HIMARS, які нам вкрай потрібні на полі бою. На це потрібно $400 млн. Решта $50 млн залишиться на медичні БТРи М113, які забезпечують швидку евакуацію поранених і виживання наших бійців на полі бою. Вартість кожної у $1 млн визначається медичним устаткуванням в кожній із машин.

Ми отримуємо допомогу з того пакету в $40 млрд, які були виголошені в травні. На військові потреби з них було скеровано $13 млрд і я думаю, що в межах $10 млрд ми вже отримали. Оці $3 млрд ми отримаємо протягом двох місяців - серпня і вересня. Далі починається ленд-ліз, який започатковує інший формат надходження допомоги, але її темп буде достатньо високим.

Звільнення Херсонщини зробить можливиим вогневе ураження окупантів в Криму

Південь може бути тим напрямком, де ми можемо довести перевагу нашої тактики над противником. Британська розвідка звітувала, що війна України та Росії увійде в нову фазу і найінтенсивніші бойові дії стягнуться на фронт протяжністю близько 350 км від Запоріжжя до Херсона. Розвідка стверджувала, що російські війська скупчуються на Півдні очікуючи або контрнаступу України, або готуючись до власного наступу.

Закордонні видання стверджували, що Росія перекинула на Південь значну кількість військ. Зараз там 25 тис., 10 з яких – на західному березі Дніпра навколо Херсону і що начебто починаються вирішальні тижні або місяці війни, від яких будуть залежати майбутня ситуація в стосунках між Україною і РФ та майбутнє бачення розвитку бойових дій. Слова щодо вирішального і критичного значення, я думаю, що не варто використовувати в таких оцінках.

Ситуація на Півдні для нас вкрай важлива, з огляду на низку чинників, які говорять, що перемога там та проведення контрнаступальної операції вкрай необхідні. По-перше, звільнення Херсонщини – це покращена безпека Миколаєва та Одеси, Крим буде тоді перебувати під вогневим ураженням високоточних засобів. Це також важливий психологічний момент і для України, і для Заходу – ми зробимо значний крок для перемоги над ворогом. Це наша концепція бойових дій на літо і на осінь, яка, я думаю, буде реалізована. Своїм чином, противник намагається діяти по-інакшому і реалізувати концепцію зимової кампанії. Вона потрібна РФ, щоб розхитати антипутінську коаліцію через те, що Європі начебто буде складно пережити цю зиму. Думаю, що це зайві побоювання і ситуація на полі бою буде складатися на нашу користь.

Потенціал військ, які РФ перекинула на південь, може бути використаний і для наступу на Миколаїв і для просування на Запоріжжя по обох берегах Дніпра, але це теоретичні посили, тому що, потенціали тих угруповань, які зараз накопичені, неспроможні здійснювати тривалі наступальні операції.

Угруповання на правому березі Дніпра є надзвичайно важливим і вразливим, через те, що ми можемо знищувати противника за рахунок систем артилерії і систем перерізання логістичних сполучень, які з’єднують береги Дніпра. Ми бачимо, що ЗСУ спокійно і ощадливо використовують варіант перекривання "кранику" забезпечення військ РФ. Можемо говорити про те, що контрнаступ на Півдні відбувається з використанням асиметричного підходу з головним наголосом на знищенні командних пунктів, баз зберігання і контрольованих можливостей впливу на армію РФ на правому березі Дніпра. Наступальні дії щодо звільнення Херсона з використанням піхоти дійсно відбудуться достатньо швидко саме в літній період кампанії.

Росіяни не можуть поповнити втрати живої сили через провал ідеологічної кампанії

Одразу 4 суб’єкти в РФ намагаються набрати живу силу: перший – збройні сили РФ, другий – перший та другий армійські корпуси теж намагаються набирати бійців в прикордонних з Україною областях, третій – регіональна влада, яким була спущена рознарядка по формуванню так званих добровольчих батальйонів і четвертий – так звані приватні військові компанії "Вагнер" чи "Ива". Щоб рекрутувати живу силу росіяни ставлять космічну плату в 200 тис. рублів на місяць. Але, в першу чергу, є також ідеологічна мотивація: вони обробляють своїх рекрутів так – "В Україні є непереборна загроза, міфічні нацисти", а потім зверху йде така мотивація, що пропонують записатися в лави збройних формувань – "Переможи непереборну загрозу і отримай 200 тис. рублів на місяць". Ця мотивація не працює.

Була інформація про те, що кожен суб’єкт РФ має сформувати по добровольчому батальйону. Якщо кожен із суб’єктів виставить по 400 добровольців, то це мінімум 32 тис. багнетів, які можуть на фронті проламати ситуацію. Плюс збройні сили РФ планували сформувати так званий третій армійський корпус чисельністю 15 тис. багнетів, який станом на 15 серпня мав би бути готовим наступати знову на Київ зі сторони Білорусі.

Росіяни не виявились спроможними поповнити втрати армії через третій корпус і так звані добровольчі батальйони і були змушені вдаватися до вербування ув’язнених в колоніях. Проблема навіть не в тому, що грошей не вистачило, рублі завжди можна надрукувати. Справа в тому, що вони не змогли налаштувати ідеологічну мотивацію. Цей механізм міг би залучити десятки тисяч так званих багнетів.

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Росія
Сергій Згурець
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Військові новини
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