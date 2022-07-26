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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У РФ формують батальйони "добровольців" з ув’язнених, вихідців з Центральної Азії та віддалених регіонів, - розвідка

У РФ формують батальйони "добровольців" з ув’язнених, вихідців з Центральної Азії та віддалених регіонів, - розвідка

26 липня, 2022 вiвторок
11:37
війна з Росією

РФ намагається набрати найманців з числа громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Зазначається, що у Росії активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону". В її рамках кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України.

"Щоправда, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада москви формує так званий "мерівський полк", в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ", - пишуть розвідники.

Також повідомляється, що загалом РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та "ЛДНР".

Фіксуються випадки примусу до підписання "контрактів" щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запоріжської областей. Отримано повний карт-бланш бланш від влади РФ на відбір бойовиків колоніях.

"Розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання", - додають у ГУР МО.

  • Нагадаємо, за словами мера Нової Каховки, росіян і техніки у Новій Каховці більше, ніж в Херсоні

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російська армія
ГУР
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