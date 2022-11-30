"Наступають на Сході, щось планують на Півдні": Зеленський запевнив, що ще цьогоріч Росія втратить 100 тис. військових

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на Півдні. Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити його наміри. Вони казали, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени... Цього тижня починається зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там загородзагони...", - сказав президент України.

Проте Володимир Зеленський запевнив, що ще цьогоріч загальні втрати росіян перевищать показник 100 тис.

"Ще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних", - йдеться у відео.

29 листопада президент України Володимир Зеленський запевнив, що трибунал, який покарає воєнні злочини РФ з 2014 року, обов'язково буде створений.

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