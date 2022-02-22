Наступні санкції США проти Росії стосуватимуться не лише ОРДЛО, деякі з них - вже дуже скоро, - Квін
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що санкції проти Росії за визнання нею "ЛНР" та "ДНР" були не єдиними, які США введуть проти РФ
Про це повідомляє Укрінформ.
"Це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися з нашими союзниками і партнерами, щоб застосувати додаткові заходи. Деякі з яких - дуже скоро, у відповідь на безпідставний та недопустимий вчинок Росії", - заявила Квін.
Вона наголосила, що рішення Путіна - це загроза не лише Україні, а всьому світу та порядку, який забезпечував мир із часів Другої світової війни. Дипломатка запевнила - уся світова спільнота повністю підтримує Україну, і додала, що США дадуть потужну відповідь на незаконні дії Путіна.
"Я думаю, ми розглядаємо ширший спектр санкцій, які стосуватимуться не лише Донбасу", - додала Квін.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
- Також 22 лютого Велика Британія ввела санкції проти п'яти банків РФ та трьох російських олігархів - Тимченка та братів Ротенбергів.
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