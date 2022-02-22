Наступні санкції США проти Росії стосуватимуться не лише ОРДЛО, деякі з них - вже дуже скоро, - Квін

Про це повідомляє Укрінформ.



"Це був лише перший крок. Ми продовжуємо координуватися з нашими союзниками і партнерами, щоб застосувати додаткові заходи. Деякі з яких - дуже скоро, у відповідь на безпідставний та недопустимий вчинок Росії", - заявила Квін.



Вона наголосила, що рішення Путіна - це загроза не лише Україні, а всьому світу та порядку, який забезпечував мир із часів Другої світової війни. Дипломатка запевнила - уся світова спільнота повністю підтримує Україну, і додала, що США дадуть потужну відповідь на незаконні дії Путіна.



"Я думаю, ми розглядаємо ширший спектр санкцій, які стосуватимуться не лише Донбасу", - додала Квін.

