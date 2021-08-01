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Наступник Меркель пригрозив Росії новими санкціями за тиск на Україну

1 серпня, 2021 неділя
07:38
Світ Армін Лашет

Кандидат у канцлери Німеччини від ХДС/ХСС Армін Лашет пригрозив Росії санкціями, якщо вона продовжить чинити тиск на Україну

Про це повідомляє DW

За його словами, якщо Росія тиснутиме на Україну за допомогою газопроводу "Північний потік-2", на неї чекатимуть нові санкції.

"Якщо Росія знову агресивно себе вестиме стосовно України, то Німеччина вживатиме заходів на національному рівні та ініціює санкції на рівні Європейського Союзу", - сказав Лашет, який змінив на посаді голови партії ХДС/ХСС нинішнього канцлера Німеччини Ангелу Меркель та претендує на те, аби очолити уряд ФРН після парламентських виборів.  

Він додав, що загроза санкцій допоможе запобігти використанню Росією газопроводу "Північний потік-2", як геополітичного зброї.

"Німецько-американська угода дає нам в руки інструмент, за допомогою якого ми спільно можемо залучити Росію до відповідальності за деструктивні дії. Важливо дати Росії зрозуміти, що ми не приймаємо, коли вона порушує міжнародне право, атакує гібридними засобами західні демократії або порушує фундаментальні права людини і громадянина на своїй території"", - наголосив Лашет. 

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Росія
санкції
Ангела Меркель
Німеччина
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ХДС/ХСС
Армін Лашет
Північний потік-2
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