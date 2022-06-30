НАТО готується до можливого удару Росії, - нардеп Павленко
Народний депутат України Ростислав Павленко вважає, якщо Росія планує атакувати країни Балтії - реакція НАТО буде повноцінною
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Після заяв і жестів Росії про готовність відповісти Литві на блокаду, як вони це називають, Калінінградської області - ми не побачимо конкретні дії з боку РФ. Натомість після того, як НАТО в стратегії визнало, що Росія є загрозою, з’явилися конкретні пункти - розгортання військ, продовження постачання техніки в Східну Європу, що допоможе посилити позиції України", - підкреслив Павленко.
Також народний депутат України додав, що Україна має рухатися до вступу до НАТО.
"НАТО готується до того, якого удару і де може завдати Росія. Всі гарантії безпеки зводяться до 5 статті НАТО. Будь-яка допомога зводиться до військової допомоги. Як член НАТО, країна впевнена, що за неї воюватимуть партнери. Мета України щодо приєднання до Північноатлантичного Альянсу має бути на порядку денному", - наголосив Павленко.
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