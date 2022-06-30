НАТО збільшить присутність військ на території країн Балтії та зміцнить оборону союзників, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що рішення запросити Фінляндію та Швецію стати кандидатами в НАТО демонструє, що Путіну не вдалося закрити двері НАТО
Про це він сказав під час пресбрифінгу, який транслює "Еспресо".
"НАТО продовжує тримати двері відкритими. Ми збільшуємо присутність наших військ на території країн Балтії. Ми впевнені, що наша присутність зміцнить обороноздатність всіх наших країн-союзників. Ми будемо на ротаційному рівні розгортати наші війська. Ми будемо збільшувати розміщення важкого обладнання, важке озброєння, пальне", - розповів Столтенберг.
Столтенберг також додав, що Альянс заздалегідь розмістить все озброєння на місцях, аби збільшити швидкість реагування сил НАТО.
"Також будуть розміщені війська. Сили, які будуть присутні на території іншої країни, будуть надавати навчання військам країн, де вони будуть розміщені. Вони будуть розуміти рельєф та надаватимуть необхідну підтримку", - підкреслив Столтенберг.
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