Про це пише Der Spiegel.

За даними видання, Альянс підтвердив про підготовку "зимового пакета" для ЗСУ.

Наприкінці липня міністр оборони Олексій Резніков направив запит генеральному секретарю НАТО Єнсу Столтенбергу терміново доставити зимовий одяг та зимові намети для 200 000 українських солдатів, уточнює видання.

За кілька тижнів після запиту США, Канада, Швеція та Фінляндія погодилися поставити зимове обмундирування ЗСУ.

За даними штаб-квартири НАТО, можна покрити близько 50 відсотків зазначених Україною потреб. Німеччина також хоче взяти участь у зимовій допомозі НАТО Україні, повідомляє міноборони ФРН.

"Що стосується зимового спорядження, такого як одяг, матеріали для польових таборів і продовольство, Німеччина може зробити важливий внесок у підтримку оборони України взимку", – каже Крістін Ламбрехт з оборонного відомства. Деталі, ймовірно, також обговорюватимуться на зустрічі країн, які підтримують Україну, наступного четверга на базі США в Рамштайні.

27 серпня стало відомо, що США готуються розширити виробництво високоточних ракет GMLRS до HIMARSів та M270.

24 серпня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на майже $3 млрд.

Також до державного бюджету України 24 серпня надійшло 3 з 4,5 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від США, яку вони обіцяли раніше.