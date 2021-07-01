НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс, - Кулеба

Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба .

Він нагадав, що у 2008 році в рішенні саміту було написано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, а очільники МЗС розглянуть питання ПДЧ.



"І якщо за 13 років у цьому конкретному питанні зроблено - нуль, напевно, хтось повинен набратися мужності і сказати: а що взагалі відбувається?" - зазначив він.

За його словами, давати якісь орієнтири або будувати конкретний графік вступу України в НАТО не готові.

"У цьому питанні ми там же, де були і в 2008 році", – вважає міністр.

Кулеба пов'язує це з тим, що деякі країни-члени Альянсу бояться прямої війни з Росією.



Кулеба припустив, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що вступ України до НАТО колись відбудеться.