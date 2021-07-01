НАТО не готовий надати чіткий графік вступу України в Альянс, - Кулеба
Україна не просувається у питанні вступу в НАТО
Про це в інтерв'ю LIGA.net заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба .
Він нагадав, що у 2008 році в рішенні саміту було написано, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, а очільники МЗС розглянуть питання ПДЧ.
"І якщо за 13 років у цьому конкретному питанні зроблено - нуль, напевно, хтось повинен набратися мужності і сказати: а що взагалі відбувається?" - зазначив він.
За його словами, давати якісь орієнтири або будувати конкретний графік вступу України в НАТО не готові.
"У цьому питанні ми там же, де були і в 2008 році", – вважає міністр.
Кулеба пов'язує це з тим, що деякі країни-члени Альянсу бояться прямої війни з Росією.
Кулеба припустив, що членом НАТО Україна стане раніше, ніж членом ЄС.
- Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що вступ України до НАТО колись відбудеться.
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