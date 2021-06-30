"Одного разу це станеться": МЗС Польщі про вступ України до НАТО
Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчин Пшидач заявив, що вступ України до НАТО колись відбудеться
Про це повідомляє Gazeta Prawna, передає "РБК-Україна".
"Питання приєднання України до НАТО знаходиться в порядку з 1998 року. Одного разу це станеться. Україна робить все можливе, щоб домогтися необхідних цілей", - заявив Пшидач.
Також Пшидач згадав питання дотримання Мінських угод.
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