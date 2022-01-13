Деяким країнам НАТО не сподобається розміщення Росією ракет у Венесуелі та на Кубі, - голова Військового комітету Альянсу
Голова Військового комітету НАТО адмірал Роберт Бауер заявив про негативне ставлення Альянсу до можливого розміщення Росією ракет у Венесуелі або на Кубі
Про це він сказав у четвер, 13 грудня, під час пресконференції, передає "Інтерфакс-Україна".
"Це не території НАТО, якщо ми говоримо про Венесуелу і Кубу, але я думаю, що є держави, союзники, які були б стурбовані таким розвитком подій", - сказав Бауер.
Бауер висловив таку думку у зв'язку з заявою заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова. Представник МЗС Росії сказав, що не виключає розміщення російської військової інфраструктури на Кубі та у Венесуелі, якщо переговори із заходом не будуть успішними.
- Як повідомлялося раніше, 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. За словами генсека Альянсу, між Росією та НАТО залишилися серйозні розбіжності щодо України, які буде складно подолати. Також він заявив, що є ризик нового конфлікту в Європі, й наголосив на важливості діалогу з РФ.
- 13 січня у Відні відбулося засідання ОБСЄ, яке було спрямоване на послаблення напруженості через нарощування російських військ біля кордону з Україною. Новий голова ОБСЄ заявив, що у першу поїздку відвідає схід України, де приділить увагу стану мирних жителів в умовах війни.
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