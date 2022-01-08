НАТО не вторгалося в Україну, це зробила саме Росія, - Блінкен

Про це він заявив під час брифінгу після термінового засідання НАТО через ситуацію навколо України, повідомляє посольство США у twitter.

За його словами розмови про агресивну політику НАТО не мають під собою підстав, оскільки це не Альянс вторгнувся до України та Грузії, а Росія.

"Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну, НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія", - сказав Блінкен.



Нагадаємо, 8 січня Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати мають питання щодо розміщення в Казахстані контингенту Організації договору про колективну безпеку, що складається переважно з російських військових.

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