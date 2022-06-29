НАТО проведе саміт у 2023 році у Литві, - Науседа

Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Європейська правда.

"Наступного року саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі", - зазначив Науседа.

Саміт має пройти у Литві вже у 2023 році, хоча зазвичай його проводять раз на два роки. Альянс прийняв таке рішення через безпекову ситуацію у світі.

Раніше секретар ради безпеки рф Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb