НАТО проведе саміт у 2023 році у Литві, - Науседа
Цього тижня у Мадриді Північноатлантичний альянс ухвалить проведення наступного саміту у Литві, яка стикається з погрозами з боку РФ
Про це розповів президент Литви Гітанас Науседа, повідомляє Європейська правда.
"Наступного року саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі", - зазначив Науседа.
Саміт має пройти у Литві вже у 2023 році, хоча зазвичай його проводять раз на два роки. Альянс прийняв таке рішення через безпекову ситуацію у світі.
- Раніше секретар ради безпеки рф Микола Патрушев заявив, що Росія готує швидку і жорстку відповідь для Литви, від якої постраждають усі мешканці балтійської країни.
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