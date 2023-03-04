НАТО: РФ у війні проти України втратила понад 200 тис. військових і 1800 офіцерів

Про це заявив командувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі на традиційному обіді в мерії Гамбурга, передає Spiegel.

Командувач ствердив, що "масштаби цієї війни - неймовірні".

Зокрема він зазначив, що Росія наразі втратила більш як 2 тис. бойових танків. Загинули й дістали поранення понад 200 тисяч російських солдатів і понад 1800 офіцерів. А війська в середньому випускають понад 23 тис. артилерійських снарядів на добу.

"Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк. Проте один з уроків холодної війни полягає в тому, що точність зброї - це те, що має значення. Крім того, важлива виробнича потужність оборонної промисловості. Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше", - резюмував Крістофер Каволі.