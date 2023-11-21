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НАТО розглядає можливість розширення військової присутності в Косові, - Столтенберг

21 листопада, 2023 вiвторок
06:35
Світ Косово

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс розглядає можливість зробити постійним збільшення військового контингенту в Косові, щоб запобігти майбутнім конфліктам у країні

Про це він сказав на спільній пресконференції з президенткою Косова Вйосою Османі в Приштині, пише Радіо Свобода.

Зазначається, що НАТО ухвалило рішення збільшити чисельність свого контингенту в Косові за кілька днів після стрілянини в селі Банська, внаслідок якої загинуло четверо людей. Як наголосив Столтенберга, це рішення продемонструвало рішучість Альянсу запобігти повторенню таких інцидентів.

"Зараз ми міркуємо, чи варто нам мати більш постійне збільшення, щоб гарантувати, що ситуація не вийде з-під контролю і не створить нового жорстокого конфлікту в Косові або за його межами", - сказав генсек НАТО.

Він також заявив, що винні за атаки 24 вересня мають понести відповідальність, і пообіцяв озвучити це ж повідомлення під час зустрічей, які мають відбутися 21 листопада в столиці Сербії Белграді.

"Такі насильницькі напади є неприйнятними. Винні мають постати перед правосуддям", - підкреслив Столтенберг.

НАТО збільшила обсяг KFOR (міжнародні сили з підтримки миру в Косові - ред.), чисельність яких зазвичай становить 4 500 осіб, на кілька сотень військовослужбовців, надіславши додаткові сили з Великої Британії та Румунії.

  • 24 вересня понад 30 озброєних людей напали на поліцейських в селі Банська поблизу адміністративної межі Сербії та Косово. Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті та президент Сербії Александр Вучич відреагували на інцидент.
Косово
Єнс Столтенберг
НАТО
Військові новини
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