НАТО розмістить літаки AWACS у Румунії, вони відстежуватимуть російську активність

Про це поінформували в пресслужбі НАТО.

НАТО планує розгорнути спостережні літаки в Бухаресті, Румунія. Зазначається, що 17 січня борти дальнього радіолокаційного стеження (AWACS) мають прибути до авіабази країни.

Речниця НАТО Оана Лунгеску наголосила: AWACS можуть виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовими елементами у стримуванні та обороні Альянсу.

"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу", - заявила вона.

Нагадаємо, на початку січня стало відомо, що США перекине у Європу одну з бригад своєї армії. Вона буде базуватись у Польщі та Литві впродовж 6 місяців. До складу бригади входять 1275 одиниць техніки.

До нідерландського порту Вліссінген 11 січня прибула велика кількість танків та інших військових транспортних засобів армії США. Техніка підсилить бази НАТО в Польщі та Литві.

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