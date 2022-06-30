НАТО змінило концепцію щодо захисту східного флангу, все буде готово, щоб одразу розпочати бій, - журналіст
Північноатлантичний Альянс змінив концепцію щодо захисту східного флангу - там будуть розміщені сили швидкого реагування та все озброєння для них
Про це в ефірі Еспресо розповів журналіст Радіо Свобода Ростислав Хотин.
Він зазначив, що на саміті НАТО обговорювали, зокрема східний фланг Альянсу.
"Він буде посилений: від Естонії, через всю Балтію, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія. Від моря до моря - від Балтики до Чорного моря буде дуже посилений фланг. Лідери країн ухвалили рішення створити нові сили швидкого реагування - було 40 тисяч, буде 300 тисяч", - сказав Хотин.
За його словами, вся концепція захисту східних членів НАТО зміниться.
"Якщо раніше Альянс чекав якісь провокації чи напад можливий Росії, а потім думав, як будемо захищатися і виділяли на це 180 днів, то тепер по-іншому буде. Одразу готовність повна, одразу вступає в битву НАТО в разі провокації або наступу РФ, одразу захищає своїх членів на сході і в центрі Європи", - пояснив журналіст.
Він додав, що для цього будуть застосовуватися сили швидкого реагування.
"Вони будуть базуватися і в країнах Балтії і Польщі та в інших країнах Європи, але будуть готові моментально десантуватися. Там уже і будуть і склади зі зброєю, з пальним, тобто все буде готово щоб одразу вступити в битву, не давати знищувати населення, не давати знищувати міста", - підсумував Хотин.
- 26 червня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас розкритикувала стратегію НАТО із захисту країн Балтії. Вона заявила, що у поточних планах НАТО враховано, що країни Балтії можуть залишатися під російською окупацією протягом 180 днів.
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