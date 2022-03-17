Нацбанк закликав китайські платіжні системи припинити співпрацю з Росією
Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay та UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
НБУ закликає припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.
"Ми дуже цінуємо співпрацю з UnionPay International та сподіваємося на її плідне продовження. Водночас, зважаючи на безпрецедентний за своєю жорстокістю та нехтуванням фундаментальними людськими цінностями напад Росії на мирну Україну, ми просимо вас зробити свій внесок у відновлення миру в Україні та припинити роботу в РФ", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у Росії заявили, що поки врятувались від дефолту та зробили операцію по виплаті частини держборгу.
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