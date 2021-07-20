Нацгвардія затримала на блокпосту у Луганській області чоловіка, причетного до НЗФ
На одному з блокпостів Луганщині Нацгвардія затримала чоловіка, якого підозрюють в причетності до незаконних збройних формувань
Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.
Під час перевірки документів нацгвардійці затримали громадянина 1993 року народження.
Його причетність до незаконних збройних формувань була підтверджена після перевірки.
27-річного громадянина затримано та доставлено до поліції. Йому інкримінують статтю "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".
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