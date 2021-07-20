Нацгвардія затримала на блокпосту у Луганській області чоловіка, причетного до НЗФ

Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.



Під час перевірки документів нацгвардійці затримали громадянина 1993 року народження.



Його причетність до незаконних збройних формувань була підтверджена після перевірки.



27-річного громадянина затримано та доставлено до поліції. Йому інкримінують статтю "створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань".

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