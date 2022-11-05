Нацгвардійці показали, як знищили 5 танків та 2 бойові броньовані машини окупантів на Луганщині
Воїни Національної гвардії України поцілили по окупантах на Луганському напрямку, бійці нанесли вогневе ураження по скупченню техніки та живій силі росіян
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Національної гвардії України.
"Бійці 27 Печерської бригади Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині", - мовиться в повідомленні.
Воїни успішно виконали бойове завдання, знищивши 5 танків, 2 броньовані бойові машини та особовий склад на позиції ворога.
Точні втрати окупантів підраховуються.
- Всього в Україні ліквідовано понад 75 тисяч окупантів, знищено 5601 броньовану машину, 2758 танків, 1462 безпілотники та 202 системи ППО.
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