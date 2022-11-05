Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Національної гвардії України.

"Бійці 27 Печерської бригади Національної гвардії України виявили та нанесли вогневе ураження по скупченню бронетехніки та позиціях ворога на Луганщині", - мовиться в повідомленні.

Воїни успішно виконали бойове завдання, знищивши 5 танків, 2 броньовані бойові машини та особовий склад на позиції ворога.

Точні втрати окупантів підраховуються.

Всього в Україні ліквідовано понад 75 тисяч окупантів, знищено 5601 броньовану машину, 2758 танків, 1462 безпілотники та 202 системи ППО.