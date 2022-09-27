Нацгвардійці взяли в полон 15 російських військових, серед них – два майори

Про це повідомили на facebook-сторінці Нацгвардії.

"Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких 2 майори. Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", – зазначено в повідомленні.

12 вересня повідомили, що поблизу Куп’янська нацгвардійці знищили ворожий літак, завдали вогневого ураження по скупченню російської техніки, а також узяли в полон сімох військовослужбовців російських окупаційних військ

22 вересня з'явилася інформація про те, що військовослужбовець Нацгвардії на Запорізькому напрямку збив російський гвинтокрил Мі-8 із протизенітного ракетного комплексу "Ігла"

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