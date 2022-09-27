Нацгвардійці взяли в полон 15 російських військових, серед них – два майори
Військовослужбовці Національної гвардії України взяли в полон російських військових на Ізюмському напрямку
Про це повідомили на facebook-сторінці Нацгвардії.
"Під час контрнаступу на Ізюмському напрямку військовослужбовці Національної гвардії України "демілітаризували" та взяли в полон 15 військових РФ, серед яких 2 майори. Нацгвардійці спільно з підрозділами Збройних Сил України продовжують звільняти населені пункти Харківщини від російських окупантів", – зазначено в повідомленні.
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