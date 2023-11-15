Нацгвардійці взяли в полон 4 окупантів на Запорізькому напрямку: кажуть, про погрози в'язницею за відмову воювати

Про це повідомляє Національна гвардія України.

Нацгвардійці вилучили у полонених документи, які свідчать, що троє окупантів належать до 136-ї окремої мотострілецької бригади РФ, та ще один до 1430-го мотострілецького полку територіальних військ РФ. Двоє з них контрактники.

"Полонені говорили завченими фразами, мовляв, прибули в Україну, нібито захищати мирне населення від "нацистів" та звільняти "свої" землі. Водночас намагалися переконати українських захисників, що вони служать менше, ніж рік, і за цей час не отримали належної бойової підготовки та не воювали, що підрозділи морально розкладаються та не мають мотивації виконувати штурмові дії", - йдеься у повідомленні.

Зазначається, що один з полонених розповів, що вже відмовлявся від участі у бойових діях, за що був відправлений на "яму", а на фронт повернувся через страх тюремного ув’язнення. За словами затриманих, росіян мобілізують, погрожуючи кримінальною відповідальністю за відмову від участі у так званій "спецоперації" строком від 8 до 15 років позбавлення волі. За згоду воювати їм обіцяють швидке збагачення та соціальні гарантії.

Фото: https://www.facebook.com/NGUmainpage

Фото: https://www.facebook.com/NGUmainpage

Фото: https://www.facebook.com/NGUmainpage

Фото: https://www.facebook.com/NGUmainpage