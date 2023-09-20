У Канаді прогнозують нову мобілізацію у РФ

Про це заявив директор стратегічного об’єднаного штабу Збройних сил Канади Пол Превост, пише Укрінформ.

"Стосовно повторної мобілізації, то у нас немає жодних цифр, та й Росія навряд оприлюднить будь-які цифри, оскільки їх перша мобілізація пройшла не надто добре", - сказав він.

Зазначається, що попередня спроба наступу Росії не принесла їй значних результатів, проте український контрнаступ показав результати на півдні та сході, хоч і не досяг прориву.

Превост також додав, що російські військові, ймовірно, посилять атаки дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі із наближенням холодів.