У Канаді прогнозують нову мобілізацію у РФ
У Збройних силах Канади вважають, що Росія планує провести новий раунд мобілізації. Таким чином вона хоче відновити наступ в Україні
Про це заявив директор стратегічного об’єднаного штабу Збройних сил Канади Пол Превост, пише Укрінформ.
"Стосовно повторної мобілізації, то у нас немає жодних цифр, та й Росія навряд оприлюднить будь-які цифри, оскільки їх перша мобілізація пройшла не надто добре", - сказав він.
Зазначається, що попередня спроба наступу Росії не принесла їй значних результатів, проте український контрнаступ показав результати на півдні та сході, хоч і не досяг прориву.
Превост також додав, що російські військові, ймовірно, посилять атаки дронами та ракетами по енергетичній інфраструктурі із наближенням холодів.
- За даними ISW, найближче оточення Кремля активно обговорює необхідність та підготовку до другої хвилі мобілізації резервів напередодні осіннього призиву до армії.
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