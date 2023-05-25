Про це повідомили в Національній гвардії України.

Сьогодні, 25 травня, окупаційні війська РФ намагалися завдати ураження по позиціях Сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.

На бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – Запорізький месник і його бойовий побратим. Вони ідентифікували ворожу авіацію та влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК.

У підсумку перший літак Су-25 повністю знищено, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією. Другий літак збив нацгвардієць на псевдо Запорізький месник. Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і мусив зайти на аварійну посадку. В кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.

Як додали в Нацгвардії, Запорізький месник загалом уже знищив 7 ворожих літаків.