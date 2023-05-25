Нацгвардійці з ПЗРК збили російський Су-25 та пошкодили ще один біля Мелітополя
Запорізький месник і його побратим влучили у пару Су-25, які намагалися уразити позиції Сил оборони на Запорізькому напрямку
Про це повідомили в Національній гвардії України.
Сьогодні, 25 травня, окупаційні війська РФ намагалися завдати ураження по позиціях Сил оборони України з застосуванням пари Су-25 із повітря.
На бойовому чергуванні перебували нацгвардійці – Запорізький месник і його бойовий побратим. Вони ідентифікували ворожу авіацію та влучно відпрацювали по повітряних цілях із ПЗРК.
У підсумку перший літак Су-25 повністю знищено, його пілоту вдалося катапультуватися над тимчасово окупованою територією. Другий літак збив нацгвардієць на псевдо Запорізький месник. Після його пострілу ворожий Су-25 був серйозно пошкоджений і мусив зайти на аварійну посадку. В кінці злітної смуги мелітопольці спостерігали чорний стовп диму, а перед цим пролунали глухі вибухи.
Як додали в Нацгвардії, Запорізький месник загалом уже знищив 7 ворожих літаків.
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