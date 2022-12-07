Нацгвардійці збили російську крилату ракету з автоматів і кулеметів
Під час масованого обстрілу 5 грудня нацгвардійці 27-ої Печерської бригади збили крилату ракету Х-101 зі стрілецької зброї
Про це повідомили у Північному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії.
Мобільна вогнева група гвардійців вразила ракету, яка йшла на низькій висоті, із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.
"Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.
У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", – зазначили військові.
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