Нацгвардійці збили російську крилату ракету з автоматів і кулеметів

Про це повідомили у Північному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії.

Мобільна вогнева група гвардійців вразила ракету, яка йшла на низькій висоті, із крупнокаліберних кулеметів і обстрілом із автоматів, не давши їй досягти своєї цілі.

"Вогневі розрахунки Національної гвардії створені для протидії ударам з повітря, зокрема для збиття ракет та дронів-камікадзе.

У поєднанні з ефективною роботою підрозділів ППО, це дає змогу збільшувати результат збиття повітряних цілей і тим самим зберегти об'єкти інфраструктури та життя наших громадян", – зазначили військові.

6 грудня росіяни завдали 10 ракетних ударів по Україні.

7 грудня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, що ЗСУ збили 60 російських ракет із 70 під час останньої атаки РФ і виходять на показник близько 80% знищених ракет, запущених по Україні

Російські ракети можуть не влучати в ціль, адже виготовлені в СРСР і їх зберігають неналежним чином.