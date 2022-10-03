Нацгвардійці знищили елітний підрозділ російської армії на Донеччині
Бійці Нацгвардії показали, як ліквідували один з елітних підрозділів армії окупантів на Донеччині
Про це інформує Національна гвардія України.
"Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ РФ", - йдеться в повідомленні.
На відео видно, як воїни ліквідували російський підрозділ разом із технікою та боєприпасами окупантів.
- Раніше ОК "Південь" повідомило, що 3 жовтня українською авіацією було нанесено 7 ударів по ворогу, а силами протиповітряної оборони в Бериславському районі збитий ворожий ударний гелікоптер Ка-52.
- Крім того, 3 жовтня воїни буковинської ТрО здобули військову техніку окупантів та взяли в полон російського солдата, а бійці Закарпатського легіону звільнили Миролюбівку на Херсонщині.
- Воїни 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ показали зброю та техніку російських загарбників, яку ті залишили, тікаючи від ЗСУ.
- Спецпризначенці СБУ опублікували відео, на якому видно, як українські військові знищують ворожий гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку.
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