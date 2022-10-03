Про це інформує Національна гвардія України.

"Один зі спецпідрозділів Нацгвардії, що виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, знищив елітний підрозділ РФ", - йдеться в повідомленні.

На відео видно, як воїни ліквідували російський підрозділ разом із технікою та боєприпасами окупантів.