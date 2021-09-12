Нацполіція та Нацгвардія охороняють учасників KharkivPride від противників ЛГБТ
На площі Свободи і вздовж проспекту Науки в Харкові чергують десятки поліцейських і нацгвардійців
Це пов'язано з тим, що середмістям має пройти колона представників і представниць руху ЛГБТ, передає Еспресо.TV.
Сьогодні, 12 вересня 2021 року, в Харкові проводиться щорічний KharkivPride.
Учасників маршу формують у колони біля університету Каразіна, на повороті на проспект Науки. Поліція оглядає речі всіх, хто вступає в колони, інформує місцевий портал Glavnoe.ua.
Водночас неподалік гуртується консервативна молодь з організації "Традиція і порядок".
- Після нещодавнього прайду в Одесі було затримано кілька десятків традиціоналістів.
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