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Нацполіція та Нацгвардія охороняють учасників KharkivPride від противників ЛГБТ

12 вересня, 2021 неділя
12:00
Кримінал

На площі Свободи і вздовж проспекту Науки в Харкові чергують десятки поліцейських і нацгвардійців

Це пов'язано з тим, що середмістям має пройти колона представників і представниць руху ЛГБТ, передає Еспресо.TV.

Сьогодні, 12 вересня 2021 року, в Харкові проводиться щорічний KharkivPride.

Учасників маршу формують у колони біля університету Каразіна, на повороті на проспект Науки. Поліція оглядає речі всіх, хто вступає в колони, інформує місцевий портал Glavnoe.ua.

Водночас неподалік гуртується консервативна молодь з організації "Традиція і порядок".

  • Після нещодавнього прайду в Одесі було затримано кілька десятків традиціоналістів.



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Харків
ЛГБТ
новини Харкова
Традиція і порядок
ЛГБТ-прайд
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