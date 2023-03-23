Нацрада видала ліцензію телеканалу Міноборони "Армія ТБ"

Про це інформують у Нацраді.

"Незабаром на супутнику з’явиться новий український телеканал "Армія ТБ". Ліцензію на супутникове мовлення терміном на 10 років Національна рада видала Центральній телерадіостудії Міністерства оборони України, м. Київ. Мовник обрав інформаційно-аналітичний формат із фільмопоказом та підбіркою публіцистичних і музичних творів", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що цей канал створюють військові для і про військових. Також його цільовими аудиторіями є сім’ї та друзі українських захисників, а також ті, хто хочуть вступити до лав Збройних Сил.

Це буде цілодобове мовлення на 10 років.

Як пише Детектор Медіа, продюсер, медіаменеджер та журналіст Ілларіон Павлюк хоче назвати канал Discovery Military, також "Армія ТБ" вже має 12 концепцій майбутніх проєктів.

"Це канал для них і про них. Вони мають розуміти, що їх підтримують, їх проблеми чують, їх перемоги бачать. Але при цьому весь контент має бути зрозумілий для цивільних. У нас є фахові репортери з досвідом знімання бойових дій під обстрілами. Таких репортерів 40 людей", - сказав Павлюк.

Команда телеканалу - фахові медійники на 90% яких служать у ЗСУ. В ефірі хочуть збільшити кількість кваліфікованих експертів, але й буде розважальний контент.

Це некомерційна структура, а тому планує співпрацювати з іншими незалежними медіа.