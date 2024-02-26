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Головна Наука Американські астрономи відкрили три раніше невідомі супутники навколо Урана і Нептуна

Американські астрономи відкрили три раніше невідомі супутники навколо Урана і Нептуна

26 лютого, 2024 понедiлок
13:52
Наука Супутники Урану

Астрономи із Наукового інституту Карнегі за допомогою наземних телескопів відкрили три раніше невідомі супутники в просторі навколо Урана і Нептуна: один обертається навколо Урана, а два - навколо Нептуна

Про це повідомляє Science Alert.

Відтепер офіційна кількість супутників Урана зросла до 28, а Нептуна - до 16.

Офіційні назви супутники ще не отримали, але, відповідно до традицій іменування новий Урановий супутник отримає ім'я з творів Шекспіра, а Нептунові супутники будуть названі на честь морських богинь Нереїд з грецької міфології.

"Три нововідкриті супутники є найслабшими з усіх, які коли-небудь знаходили навколо цих двох крижаних планет-гігантів за допомогою наземних телескопів, - пояснив астроном Скотт Шеппард. - Щоб виявити такі слабкі об'єкти, знадобилася спеціальна обробка зображень".

Як зазначили дослідники, всі три супутники мають широкі, ексцентричні та похилі орбіти, що ускладнює їхнє виявлення. 

Новий супутник Урана, вперше помічений під час спостережень за допомогою телескопів Магеллана в листопаді 2023 року, був підтверджений завдяки виявленню його в даних, отриманих ще у 2021 році. Він отримав попередню назву S/2023 U1, ставши першим новим супутником Урана, відкритим за понад 20 років.

Його розмір становить близько 8 кілометрів в діаметрі, що робить його найменшим з супутників Урана та одним з найменших відомих супутників у Сонячній системі. Його орбітальний період становить 680 днів.

Супутник Нептуна, який отримав попередню назву S/2002 N5, вперше був помічений під час спостережень Магеллана у вересні 2021 року, а потім знову у жовтні, з подальшими спостереженнями у 2022 та 2023 роках.

Його розмір становить 23 кілометри (14,3 милі) в поперечнику, а період обертання по орбіті - 9 років.

Менший зі супутників Нептуна був помічений у 2021 році за допомогою телескопа Subaru. Він отримав попередню назву S/2021 N1 і має розмір 14 кілометрів в діаметрі, а період обертання навколо Нептуна становить 27 років.

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